NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Analyst Ryan Brinkman schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer enttäuschenden Robotaxi-Veranstaltung. Er verwies aber zugleich auch auf die sehr hohen Erwartungen. Er sieht erhebliche Abwärtsrisiken für die Aktie des Elektroautobauers./ck/he;