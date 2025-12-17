Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77

63.40
CHF
0.15
CHF
0.24 %
17:26:47
BRXC
17.12.2025 20:39:28

Reckitt Benckiser Outperform

Reckitt Benckiser
63.40 CHF 0.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Outperform
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
65.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
60.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Reckitt Benckiser Plc

20:39 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
25.11.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.09.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
