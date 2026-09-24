Tesla Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Um 16:28 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 379,38 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'322 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 376,15 USD. Bei 377,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'102'742 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 23.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 498,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 31,48 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 27,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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