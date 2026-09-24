Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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24.09.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 378,93 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 378,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'447 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 375,70 USD. Bei 377,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'410'360 Tesla-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 31,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (297,39 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 27,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 22.07.2026 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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