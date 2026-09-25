Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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25.09.2026 10:02:17
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Talanx-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Talanx-Aktie letztlich bei 27.76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.603 Talanx-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 435.96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 121.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 335.96 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 30.94 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Papiers auf 19.05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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