Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nachmittags nach

Am Montag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1.82 Prozent auf 31’086.16 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 352.088 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.380 Prozent auf 31’543.31 Punkte an der Kurstafel, nach 31’663.79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 31’619.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’081.83 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’464.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der MDAX bei 32’083.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der MDAX bei 30’175.16 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.344 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3.85 Prozent auf 60.65 EUR), K+S (+ 1.87 Prozent auf 16.90 EUR), Talanx (+ 1.40 Prozent auf 122.90 EUR), Evonik (+ 1.34 Prozent auf 18.10 EUR) und IONOS (+ 1.04 Prozent auf 35.12 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AIXTRON SE (-11.75 Prozent auf 33.13 EUR), Siltronic (-10.05 Prozent auf 67.10 EUR), JENOPTIK (-8.19 Prozent auf 37.90 EUR), Salzgitter (-8.02 Prozent auf 51.05 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.70 Prozent auf 65.90 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’080’916 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 40.002 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch