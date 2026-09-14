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MDAX-Performance 14.09.2026 17:58:14

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der MDAX verlor letztendlich an Boden.

SUSS MicroTec
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Am Montag verlor der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.99 Prozent auf 31’034.41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 352.088 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.380 Prozent auf 31’543.31 Punkte an der Kurstafel, nach 31’663.79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’619.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’969.87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 32’464.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’083.10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 30’175.16 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.176 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2.74 Prozent auf 60.00 EUR), Talanx (+ 0.99 Prozent auf 122.40 EUR), RENK (+ 0.98 Prozent auf 42.15 EUR), Porsche Automobil (+ 0.69 Prozent auf 29.26 EUR) und Evonik (+ 0.56 Prozent auf 17.96 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-11.24 Prozent auf 33.32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.45 Prozent auf 64.65 EUR), Siltronic (-8.85 Prozent auf 68.00 EUR), JENOPTIK (-8.53 Prozent auf 37.76 EUR) und Salzgitter (-7.93 Prozent auf 51.10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’498’380 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40.002 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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