SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Performance
|
14.09.2026 17:58:14
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten
Der MDAX verlor letztendlich an Boden.
Am Montag verlor der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.99 Prozent auf 31’034.41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 352.088 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.380 Prozent auf 31’543.31 Punkte an der Kurstafel, nach 31’663.79 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’619.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’969.87 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 32’464.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’083.10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 30’175.16 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.176 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2.74 Prozent auf 60.00 EUR), Talanx (+ 0.99 Prozent auf 122.40 EUR), RENK (+ 0.98 Prozent auf 42.15 EUR), Porsche Automobil (+ 0.69 Prozent auf 29.26 EUR) und Evonik (+ 0.56 Prozent auf 17.96 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-11.24 Prozent auf 33.32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.45 Prozent auf 64.65 EUR), Siltronic (-8.85 Prozent auf 68.00 EUR), JENOPTIK (-8.53 Prozent auf 37.76 EUR) und Salzgitter (-7.93 Prozent auf 51.10 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’498’380 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40.002 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
18:00
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
18:00
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)