Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’940 1.2%  SPI 19’639 1.0%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’490 -0.3%  Euro 0.9436 -0.4%  EStoxx50 6’271 -0.9%  Gold 4’295 -1.2%  Bitcoin 63’561 1.4%  Dollar 0.8174 0.1%  Öl 107.6 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt
Tesla-Aktie im Blick: Neuer Roadster-Termin steht anscheinend fest
Calida-Aktie zieht kräftig an: Unternehmen nach Lafuma-Verkauf zu Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt
Suche...

Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX im Blick 14.09.2026 12:26:15

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

Am Montagmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Talanx
115.60 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.51 Prozent auf 31’185.68 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 352.088 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.380 Prozent auf 31’543.31 Punkte an der Kurstafel, nach 31’663.79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31’141.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31’619.46 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’464.39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 32’083.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der MDAX auf 30’175.16 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.665 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3.42 Prozent auf 60.40 EUR), HENSOLDT (+ 1.57 Prozent auf 77.84 EUR), IONOS (+ 1.55 Prozent auf 35.30 EUR), Talanx (+ 1.32 Prozent auf 122.80 EUR) und RENK (+ 1.32 Prozent auf 42.29 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-10.28 Prozent auf 33.68 EUR), JENOPTIK (-8.96 Prozent auf 37.58 EUR), Siltronic (-8.65 Prozent auf 68.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.28 Prozent auf 66.20 EUR) und Salzgitter (-7.03 Prozent auf 51.60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’027’568 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.002 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?