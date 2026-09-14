Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.51 Prozent auf 31’185.68 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 352.088 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.380 Prozent auf 31’543.31 Punkte an der Kurstafel, nach 31’663.79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31’141.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31’619.46 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’464.39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 32’083.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der MDAX auf 30’175.16 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.665 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3.42 Prozent auf 60.40 EUR), HENSOLDT (+ 1.57 Prozent auf 77.84 EUR), IONOS (+ 1.55 Prozent auf 35.30 EUR), Talanx (+ 1.32 Prozent auf 122.80 EUR) und RENK (+ 1.32 Prozent auf 42.29 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-10.28 Prozent auf 33.68 EUR), JENOPTIK (-8.96 Prozent auf 37.58 EUR), Siltronic (-8.65 Prozent auf 68.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.28 Prozent auf 66.20 EUR) und Salzgitter (-7.03 Prozent auf 51.60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’027’568 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.002 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch