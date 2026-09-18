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Talanx-Investition im Blick 18.09.2026 10:02:29

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Talanx
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Am 18.09.2021 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Talanx-Aktie bei 38.06 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262.743 Talanx-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 32’527.59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 123.80 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 32’527.59 EUR entspricht einer Performance von +225.28 Prozent.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 31.84 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19.05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Talanx
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