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Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

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22.07.2026 08:32:14

Talanx Buy

Talanx
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 143 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer sei auf bestem Wege, das eigene Ziel für den Nettogewinn in diesem Jahr von etwa 2,7 Milliarden Euro zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das entsprechende Ergebnis im ersten Quartal laufe hochgerechnet auf einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro in diesem Jahr hinaus. Der Experte erhöhte seine Annahme entsprechend./rob/bek/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Buy
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
160.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
111.80 € 		Abst. Kursziel*:
43.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
111.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.98%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
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08:32 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.05.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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