Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 143 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer sei auf bestem Wege, das eigene Ziel für den Nettogewinn in diesem Jahr von etwa 2,7 Milliarden Euro zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das entsprechende Ergebnis im ersten Quartal laufe hochgerechnet auf einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro in diesem Jahr hinaus. Der Experte erhöhte seine Annahme entsprechend./rob/bek/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111.80 €
|
Abst. Kursziel*:
43.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.98%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
21.07.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17.07.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.07.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: Hätte sich eine Talanx-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
03.07.26
|MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.07.26
|EQS-AFR: Talanx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
Analysen zu Talanx AG
|08:32
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|103.20
|3.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|
DZ BANK
Airbus Kaufen
|08:42
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Jefferies & Company Inc.
Santander Buy
|08:35
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JP Morgan Chase & Co.
Airbus Overweight
|08:32
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:31
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RBC Capital Markets
Santander Outperform
|08:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Airbus Hold
|08:25
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JP Morgan Chase & Co.
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