Talanx 103.66 CHF 1.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 143 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer sei auf bestem Wege, das eigene Ziel für den Nettogewinn in diesem Jahr von etwa 2,7 Milliarden Euro zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das entsprechende Ergebnis im ersten Quartal laufe hochgerechnet auf einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro in diesem Jahr hinaus. Der Experte erhöhte seine Annahme entsprechend./rob/bek/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.