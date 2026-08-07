Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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07.08.2026 10:02:29
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Talanx-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Talanx-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Talanx-Anteile betrug an diesem Tag 123.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.841 Talanx-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 116.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’393.69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.06 Prozent.
Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.95 Mrd. Euro gelistet. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers belief sich damals auf 19.05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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