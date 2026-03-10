Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.03.2026 08:25:17

Symrise Overweight

Symrise
64.38 CHF -0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal entwickele sich schwach, das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen setze aber auf das zweite Halbjahr, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70.84 € 		Abst. Kursziel*:
41.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.13%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

