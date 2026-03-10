Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
64.04CHF
-2.16CHF
-3.26 %
09:35:16
SWX
11.03.2026 08:25:17
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal entwickele sich schwach, das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen setze aber auf das zweite Halbjahr, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.84 €
|
Abst. Kursziel*:
41.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.13%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|64.12
|-3.14%
