Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal entwickele sich schwach, das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen setze aber auf das zweite Halbjahr, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.