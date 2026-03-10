Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
71.30 €
Abst. Kursziel*:
17.81%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
71.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
Analyst Name::
Alex Sloane
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy (EQS Group)
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, Kauf (EQS Group)
06.03.26