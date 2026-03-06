Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
65.02CHF
-2.34CHF
-3.47 %
12:24:00
SWX
06.03.2026 10:18:57
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkr;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
72.82 €
|
Abst. Kursziel*:
15.35%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.67%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|10:18
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
