Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’168 -1.0%  SPI 18’190 -0.9%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’775 -0.2%  Euro 0.9047 -0.2%  EStoxx50 5’761 -0.4%  Gold 5’090 0.1%  Bitcoin 55’117 -0.4%  Dollar 0.7818 0.1%  Öl 88.0 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BVZ-Aktie profitiert stark: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären
Comet-Aktie tiefrot: Kräftiger Gewinneinbruch vermeldet - Optimistischer Ausblick
Roche unter Druck: Enttäuschende Studiendaten zu Abnehm-Wirkstoff belasten Aktie
Suche...

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

65.02
CHF
-2.34
CHF
-3.47 %
12:24:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.03.2026 10:18:57

Symrise Equal Weight

Symrise
65.11 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkr;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
72.82 € 		Abst. Kursziel*:
15.35%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
72.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.67%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:18 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 65.02 -3.47% Symrise AG