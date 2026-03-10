Porsche vz. 34.51 CHF 2.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.