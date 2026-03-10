Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
34.00CHF
0.60CHF
1.80 %
10:59:09
SWX
11.03.2026 09:35:57
Porsche vz Hold
Porsche vz.
34.51 CHF 2.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.23 €
|
Abst. Kursziel*:
7.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.11%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
