Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -0.1%  SPI 18’605 -0.1%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’251 0.2%  Euro 0.9054 -0.2%  EStoxx50 5’882 0.2%  Gold 5’165 0.5%  Bitcoin 56’784 0.3%  Dollar 0.7791 0.0%  Öl 83.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS AG: Symrise-Aktie erhält Buy
Novo Nordisk- und Eli Lilly-Aktien uneins: Studie - Kilos kommen nach Absetzen von Abnehmspritzen schnell wieder
Lufthansa vorerst nicht im DAX - Wechsel nur in MDAX und SDAX - Aktie in Rot
Cicor-Aktie dennoch zweistellig im Minus: Umsatz wächst dank Übernahmen deutlich
WISeKey-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz 2025 kräftig gesteigert - weiteres Wachstum erwartet
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

65.32
CHF
2.64
CHF
4.21 %
13:23:19
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 12:47:00

Symrise Buy

Symrise
65.58 CHF 2.16%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 99 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts schwacher Signale für das erste Quartal müsste der Aromenhersteller im zweiten dann einen steilen Berg erklimmen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend. Fraglich sei, ob dies bloß übermäßig zurückhaltend oder realistisch sei./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72.46 € 		Abst. Kursziel*:
35.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.06%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse