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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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08.06.2026 07:47:47

Symrise Neutral

Symrise
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Neutral
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76.52 € 		Abst. Kursziel*:
-1.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.05%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
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07:47 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Symrise Kaufen DZ BANK
12.05.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Symrise Buy UBS AG
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