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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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05.11.2026 11:24:51

Swiss Re Underweight

Swiss Re
157.99 CHF 1.30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
157.75 CHF 		Abst. Kursziel*:
-17.59%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
157.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.72%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
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11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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