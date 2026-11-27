Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.24 Prozent auf 14’852.60 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1.702 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.102 Prozent auf 14’832.83 Punkte an der Kurstafel, nach 14’817.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’885.77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’819.23 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1.85 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 14’597.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der SMI mit 14’384.37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’831.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.12 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2.31 Prozent auf 85.20 CHF), Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 649.40 CHF), UBS (+ 1.39 Prozent auf 38.05 CHF), Amrize (+ 1.05 Prozent auf 36.69 CHF) und Sika (+ 0.68 Prozent auf 191.20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-0.78 Prozent auf 78.90 CHF), Galderma (-0.74 Prozent auf 181.95 CHF), Swiss Re (-0.58 Prozent auf 154.30 CHF), Geberit (-0.30 Prozent auf 591.00 CHF) und Nestlé (-0.14 Prozent auf 87.53 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’487’482 Aktien gehandelt. Mit 348.376 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch