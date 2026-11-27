Um 12:09 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0.33 Prozent aufwärts auf 14’866.26 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.702 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.102 Prozent auf 14’832.83 Punkte an der Kurstafel, nach 14’817.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’874.74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’832.31 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1.95 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SMI einen Wert von 14’597.63 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 14’384.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der SMI mit 12’831.05 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12.22 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2.43 Prozent auf 85.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.69 Prozent auf 66.34 CHF), UBS (+ 1.68 Prozent auf 38.16 CHF), Partners Group (+ 1.41 Prozent auf 647.60 CHF) und Richemont (+ 1.08 Prozent auf 173.80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-0.71 Prozent auf 154.10 CHF), Nestlé (-0.68 Prozent auf 87.05 CHF), Alcon (-0.12 Prozent auf 64.46 CHF), Roche (-0.05 Prozent auf 403.80 CHF) und Swiss Life (+ 0.02 Prozent auf 973.00 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 838’824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348.376 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.91 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch