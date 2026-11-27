Der SMI gewann im SIX-Handel zum Handelsende 0.42 Prozent auf 14’879.97 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.702 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.102 Prozent höher bei 14’832.83 Punkten in den Handel, nach 14’817.68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’920.99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’819.23 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 2.04 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der SMI noch bei 14’597.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der SMI noch bei 14’384.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der SMI 12’831.05 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.32 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3.94 Prozent auf 86.56 CHF), Partners Group (+ 2.51 Prozent auf 654.60 CHF), Richemont (+ 1.57 Prozent auf 174.65 CHF), UBS (+ 1.52 Prozent auf 38.10 CHF) und Alcon (+ 1.36 Prozent auf 65.42 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Re (-0.61 Prozent auf 154.25 CHF), Nestlé (-0.35 Prozent auf 87.34 CHF), Sandoz (-0.30 Prozent auf 79.28 CHF), Geberit (-0.24 Prozent auf 591.40 CHF) und Swiss Life (-0.02 Prozent auf 972.60 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’304’072 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 348.376 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.91 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch