Swiss Re 158.79 CHF 1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Branche gebe es aber Überkapazitäten, die auf die Prämien drückten./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.