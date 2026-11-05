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05.11.2026 13:08:31

Swiss Re Underperform

Swiss Re
158.79 CHF 1.82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Branche gebe es aber Überkapazitäten, die auf die Prämien drückten./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
158.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-30.62%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
158.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-30.73%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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13:12 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
13:08 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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