Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
12.18EUR
-0.75EUR
-5.77 %
15:14:28
BMN
27.02.2026 13:26:39
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 11 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen hätten positive Margensignale für 2026 gesendet, schrieb Stephen Reitman am Freitag./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Valeo SA
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
12.45 €
Abst. Kursziel*:
4.42%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
12.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.78%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse