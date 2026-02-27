Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Outperform

Rheinmetall
1515.74 CHF -0.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Ein möglicher Angriff der USA auf den Iran würde für Rüstungsaktien kurzfristig Potenzial bedeuten, schrieb Douglas Harned am Freitag. Allerdings hätten solche Aktien nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump schon ein Stück weit reagiert. Daher sollte das Augenmerk eher auf die US-Verteidigungshaushalt 2027 gerichtet werden. Dabei gehe es um sehr viel Geld. Die Fragen seien nur, wie viel genau und wie es eingesetzt werde./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’050.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’671.00 € 		Abst. Kursziel*:
22.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’669.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.83%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

