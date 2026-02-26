Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 13:25:49

Eni Buy

Eni
17.91 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten erneut über den Erwartungen liegende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Joshua Stone am Donnerstagabend. Er sieht die Aktien zudem von einem Favoritenwechsel innerhalb der Energiebranche profitieren./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 21.00 €
21.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
19.77 € 		Abst. Kursziel*:
6.20%
Rating update: Buy
Buy 		Kurs aktuell:
19.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.51%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse