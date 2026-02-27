FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 640 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Freude über gute Ergebnisse 2025 sei von der überraschend beschleunigten Preiserosion in der Januar-Erneuerung der Schaden-/Unfall-Rückversicherung getrübt worden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die erneut kräftige Dividendenanhebung signalisiere aber, dass das Management dennoch zuversichtlich sei, das erreichte hohe Gewinnniveau zu halten, und das Ergebnis je Aktie bis 2030 sukzessive weiter um 8 Prozent per annum steigern zu können./rob/ag/ajx;