27.02.2026 13:25:26

Valeo SA Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick für Margen und Free Cashflow stehe weiter auf dem Prüfstand, schrieb Erwann Dagorne am Donnerstagabend./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
12.45 € 		Abst. Kursziel*:
-11.65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
12.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.65%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

