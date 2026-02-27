Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
12.18EUR
-0.75EUR
-5.77 %
15:14:28
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 13:25:26
Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick für Margen und Free Cashflow stehe weiter auf dem Prüfstand, schrieb Erwann Dagorne am Donnerstagabend./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
12.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.65%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
12.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.65%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse