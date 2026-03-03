Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WISeKey International b Aktie

03.03.2026

Wisekey-Aktie: Digitale Identität in Compliance-Plattform von Wecan integriert

Wisekey-Aktie: Digitale Identität in Compliance-Plattform von Wecan integriert

Die Schweizer Cybersecurity-Firma Wisekey integriert ihre digitale Identitätslösung WISeID in die Compliance-Plattform der Wecan Group.

WISeKey International b
10.81 CHF -3.08%
Finanzinstitute erhielten damit eine einheitliche Lösung für digitales Onboarding, KYC (Know Your Customer) und laufende Kundenprüfungen, heisst es in einer Mitteilung von Wisekey vom Dienstag.

Ziel sei es, Identitätsprüfung und Authentifizierung sicher und unter direkter Kontrolle der Institute abzuwickeln sowie regulatorische Anforderungen effizienter zu erfüllen.

an/uh

Genf (awp)

Wisekey: Tochter Sealsq hat Umsatz 2025 deutlich gesteigert

Bildquelle: Wisekey

