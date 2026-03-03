WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Identitätslösung
|
03.03.2026 08:10:00
Wisekey-Aktie: Digitale Identität in Compliance-Plattform von Wecan integriert
Die Schweizer Cybersecurity-Firma Wisekey integriert ihre digitale Identitätslösung WISeID in die Compliance-Plattform der Wecan Group.
Ziel sei es, Identitätsprüfung und Authentifizierung sicher und unter direkter Kontrolle der Institute abzuwickeln sowie regulatorische Anforderungen effizienter zu erfüllen.
an/uh
Genf (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu WISeKey International Holding AG (B)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu WISeKey International Holding AG (B)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei kräftig im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Am Dienstag präsentieren sich die Börsen in Fernost mit Abgaben.