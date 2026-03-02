Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
284.42CHF
-9.82CHF
-3.34 %
02.03.2026
BRXC
03.03.2026 06:33:10
Ferrari Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Montagabend seine Schätzungen nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Er lobte das starke Modellmix. Gegenwind beispielsweise von der Währungsseite könne der Konzern durch Effizienzsteigerung kompensieren./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
380.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
307.20 €
|
Abst. Kursziel*:
23.70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
304.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.71%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Mehr Gewinn als erwartet im Schlussquartal (AWP)
|
10.02.26
|Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (AWP)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26