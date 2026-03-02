Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Börse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
236.00 €
|
Abst. Kursziel*:
14.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
237.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.73%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
02.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
02.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
02.03.26