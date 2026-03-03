Peach Property-Aktie: Eckdaten für 2025

So wird die Guidance für den operativen Mittelzufluss bestätigt.

Der sogenannte FFO I (Funds from Operations) werde in der Mitte der angegebenen Bandbreite von 16 bis 18 Millionen Euro erwartet, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gleichzeitig sei die Nettokaltmiete im Strategic Portfolio um rund 3,1 Prozent auf 6,82 Euro pro Quadratmeter gestiegen.

Der Leerstand sei gleichzeitig auf 4,8 Prozent von zuvor 6,2 Prozent gesenkt worden. Das führe zu Mieteinnahmen im Gesamtportfolio von rund 108 Millionen Euro.

Verkäufe im Non-Strategic-Portfolio gehen weiter

Aus dem Non-Strategic Portfolio seien im vergangenen Geschäftsjahr rund 1800 Wohn- und Geschäftseinheiten verkauft worden. Damit verringerte sich das Volumen des Portfolios um 32 Prozent auf rund 3700 Einheiten. Weitere Verkäufe seien in der Umsetzung. 2026 wolle sich Peach Property auf den Abverkauf des verbliebenen Portfolios konzentrieren.

Zudem stehe im laufenden Jahr die Senkung der Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf unter 3 Prozent im Fokus. Mietsteigerungspotenziale sollen konsequenter genutzt werden und damit werde ein Like-for-like-Mietwachstum um 3,5 bis 4,0 Prozent angestrebt.

Mit Blick auf die einzige dieses Jahr fällige Finanzverbindlichkeit, die ausstehende Wandelanleihe über 50 Millionen Franken mit Fälligkeit zum 15. Mai 2026, unterbreitet Peach Property den Inhabern das Angebot, diese gegen Barzahlung zurückzukaufen. Der Kaufpreis sei auf 99,25 Prozent des Nennwertes festgesetzt.

Das endgültige Ergebnis wird am 25. März vorgelegt.

