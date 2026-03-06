DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
06.03.2026 11:17:24
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,80 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Nahost-Eskalation gebe kurzfristig Rückenwind, fundamental seien die Aktien der Bonner allerdings fair bewertet, schrieb Alex Irving ám Donnerstagnachmittag./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
10:58
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
09:29
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
09:28
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
09:28
Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
09:28
Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
05.03.26
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
11:17
DHL Group Market-Perform
Bernstein Research
10:05
DHL Group Overweight
JP Morgan Chase & Co.
07:21
DHL Group Overweight
Barclays Capital
05.03.26
DHL Group Kaufen
DZ BANK
05.03.26
DHL Group Equal Weight
Barclays Capital
