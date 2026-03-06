Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

42.16
CHF
-0.23
CHF
-0.54 %
12:16:57
SWX
06.03.2026 11:17:24

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
42.36 CHF 2.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,80 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Nahost-Eskalation gebe kurzfristig Rückenwind, fundamental seien die Aktien der Bonner allerdings fair bewertet, schrieb Alex Irving ám Donnerstagnachmittag./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
46.93 € 		Abst. Kursziel*:
-6.24%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
46.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.08%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

11:17 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:05 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
