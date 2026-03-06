Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.03.2026 11:21:01

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 400 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Von einer dreitägigen Schulungsveranstaltung für junge Analysten brachte Analyst Adrien Rabier am Donnerstagabend die Frage mit, warum die Aktie des Luftfahrtzulieferers so günstig sei. Die Franzosen seien global einer der günstigsten Werte im Bereich Aerospace und Verteidigung. Gerade der immense Abschlag gegenüber GE sei nur teilweise gerechtfertigt. Rabier rechnet mit einer schrittweisen Neubewertung und kann sich auf ganz lange Sicht sogar einen Kurs von 500 Euro vorstellen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
318.80 € 		Abst. Kursziel*:
28.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
319.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.29%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:21 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:15 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
