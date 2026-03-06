NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 400 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Von einer dreitägigen Schulungsveranstaltung für junge Analysten brachte Analyst Adrien Rabier am Donnerstagabend die Frage mit, warum die Aktie des Luftfahrtzulieferers so günstig sei. Die Franzosen seien global einer der günstigsten Werte im Bereich Aerospace und Verteidigung. Gerade der immense Abschlag gegenüber GE sei nur teilweise gerechtfertigt. Rabier rechnet mit einer schrittweisen Neubewertung und kann sich auf ganz lange Sicht sogar einen Kurs von 500 Euro vorstellen./rob/ag/tih;