SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 400 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Von einer dreitägigen Schulungsveranstaltung für junge Analysten brachte Analyst Adrien Rabier am Donnerstagabend die Frage mit, warum die Aktie des Luftfahrtzulieferers so günstig sei. Die Franzosen seien global einer der günstigsten Werte im Bereich Aerospace und Verteidigung. Gerade der immense Abschlag gegenüber GE sei nur teilweise gerechtfertigt. Rabier rechnet mit einer schrittweisen Neubewertung und kann sich auf ganz lange Sicht sogar einen Kurs von 500 Euro vorstellen./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
318.80 €
|
Abst. Kursziel*:
28.61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
319.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.29%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
02.03.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Die Expertenmeinungen zur SAFRAN-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
23.02.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
|
13.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
|
13.02.26
|Safran-Aktie springt an: Deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren angepeilt (AWP)
|
13.02.26
|Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (AWP)
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|289.20
|1.61%
