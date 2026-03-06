Eni 18.46 CHF 1.19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Energiekonzern laufe es stark, schrieb Henry Tarr am Donnerstagabend. Die Aktien der Italiener seien allerdings relativ fair bewertet./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.