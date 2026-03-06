Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
18.46CHF
0.22CHF
1.19 %
12:31:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.03.2026 11:21:41
Eni Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Energiekonzern laufe es stark, schrieb Henry Tarr am Donnerstagabend. Die Aktien der Italiener seien allerdings relativ fair bewertet./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.47%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
05.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels tief in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:21
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|11:21
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|18.55
|1.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Redcare Pharmacy Buy
|11:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis Hold
|11:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eni Hold
|11:21
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|11:17
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold
|10:31
|
Deutsche Bank AG
LANXESS Hold