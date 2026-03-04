Redcare Pharmacy 40.98 CHF 0.10% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nahezu halbiert von 165 auf 87,50 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Marktumfeld für rezeptfreie Produkte (OTC) sei zunehmend härter geworden und präge auch den Ausblick auf 2026, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag zu seinem Reset der mittelfristigen Aussichten. Auf aktuellem Kursniveau sieht er fundamental zwar enormes Potenzial, die Anleger dürften aber auf Anzeichen der OTC-Umsatzstabilität, weitere E-Rezept-Adaption und Margenverbesserungen warten./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



