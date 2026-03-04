Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nahezu halbiert von 165 auf 87,50 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Marktumfeld für rezeptfreie Produkte (OTC) sei zunehmend härter geworden und präge auch den Ausblick auf 2026, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag zu seinem Reset der mittelfristigen Aussichten. Auf aktuellem Kursniveau sieht er fundamental zwar enormes Potenzial, die Anleger dürften aber auf Anzeichen der OTC-Umsatzstabilität, weitere E-Rezept-Adaption und Margenverbesserungen warten./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
87.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.00 €
|
Abst. Kursziel*:
94.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.58%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|05.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|40.40
|1.51%
