Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

40.40
CHF
0.60
CHF
1.51 %
12:10:50
SWX
06.03.2026 11:25:17

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
40.98 CHF 0.10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nahezu halbiert von 165 auf 87,50 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Marktumfeld für rezeptfreie Produkte (OTC) sei zunehmend härter geworden und präge auch den Ausblick auf 2026, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag zu seinem Reset der mittelfristigen Aussichten. Auf aktuellem Kursniveau sieht er fundamental zwar enormes Potenzial, die Anleger dürften aber auf Anzeichen der OTC-Umsatzstabilität, weitere E-Rezept-Adaption und Margenverbesserungen warten./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
87.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.00 € 		Abst. Kursziel*:
94.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93.58%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

