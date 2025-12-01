Swiss Re 130.21 CHF -6.13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Ziele des Schweizer Rückversichers seien konservativ und lägen unter den Markterwartungen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein starker Kurstreiber sei das nicht. Auch vom angekündigten Aktienrückkauf hätten sich Investoren mehr erhofft, statt der erwarteten eine Milliarde Dollar betrage das Rückkaufvolumen nun die Hälfte./tav/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.