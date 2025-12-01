Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'902 0.1%  SPI 17'761 0.1%  Dow 47'851 -0.1%  DAX 23'984 0.4%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5'735 0.3%  Gold 4'224 0.4%  Bitcoin 73'922 -0.2%  Dollar 0.8029 -0.1%  Öl 63.2 -0.2% 
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

130.60
CHF
-7.90
CHF
-5.70 %
09:31:12
SWX
05.12.2025 08:39:14

Swiss Re Hold

Swiss Re
130.21 CHF -6.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Ziele des Schweizer Rückversichers seien konservativ und lägen unter den Markterwartungen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein starker Kurstreiber sei das nicht. Auch vom angekündigten Aktienrückkauf hätten sich Investoren mehr erhofft, statt der erwarteten eine Milliarde Dollar betrage das Rückkaufvolumen nun die Hälfte./tav/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

