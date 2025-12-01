Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Ziele des Schweizer Rückversichers seien konservativ und lägen unter den Markterwartungen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein starker Kurstreiber sei das nicht. Auch vom angekündigten Aktienrückkauf hätten sich Investoren mehr erhofft, statt der erwarteten eine Milliarde Dollar betrage das Rückkaufvolumen nun die Hälfte./tav/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
128.70 CHF
Abst. Kursziel*:
1.01%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
130.21 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-0.16%
Analyst Name::
Philip Kett
KGV*:
-
