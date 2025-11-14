Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’694 -0.4%  SPI 17’474 -0.4%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’851 -0.8%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 5’693 -0.9%  Gold 4’171 0.0%  Bitcoin 76’755 -3.0%  Dollar 0.7917 -0.1%  Öl 63.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Siemens Energy-Aktie zweistellig höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Zürich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
Wizz Air-Aktie: Strafe von Italiens Antitrust-Behörde wegen Abo-Kampagne
DroneShield-Aktie mit Stabilisierungsversuch nach dramatischem Kurseinbruch: Das gitl es jetzt zu wissen
Suche...
eToro entdecken

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

149.25
CHF
-4.55
CHF
-2.96 %
10:29:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 08:32:22

Swiss Re Hold

Swiss Re
150.14 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
147.15 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11.65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
150.14 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.41%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:15 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:48 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:32 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen