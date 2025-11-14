Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
149.25CHF
-4.55CHF
-2.96 %
10:29:50
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 08:32:22
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Philip Kett am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
147.15 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
150.14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.41%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
10:06
|Swiss-Re-Aktien nach Zahlen im Minus (AWP)
|
10:04
|Swiss Re-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Swiss Re-Aktie (finanzen.ch)
|
09:39
|Swiss Re-Aktie: RBC Capital Markets gibt Underperform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:24
|Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
07:00
|Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re erzielt in den ersten neun Monaten 2025 4,0 Mrd. USD Gewinn (EQS Group)
Analysen zu Swiss Re AG
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|149.75
|-2.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Allianz Neutral
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAF-HOLLAND Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Neutral
|09:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|08:59
|
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold
|08:56
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy