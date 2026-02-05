VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einen rekordhohen freien Barmittelzufluss (FCF) von 7 Milliarden Euro erzielt und damit die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci für 2026 weiter wachsende Umsätze und Gewinne prognostiziert und eine erste FCF-Prognose für 2026 von 6 Milliarden Euro abgegeben. Diese liege ebenfalls deutlich über der Konsensprognose./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
122.30 €
|
Abst. Kursziel*:
14.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
125.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.51%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie (finanzen.net)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer (Dow Jones)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.12.25
|VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)