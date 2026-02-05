Hannover Rück 227.10 CHF 0.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy" belassen. Die Erneuerungsrunde habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 sei besser als gedacht./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT

