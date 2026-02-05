Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’863 -1.3%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’811 -3.1%  Bitcoin 49’314 -13.4%  Dollar 0.7776 0.0%  Öl 67.6 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Microsoft951692Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Favoriten im KI-Rennen gegen NVIDIA
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Allreal-Aktie: Immobilienunternehmen kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genf
Enel-Aktie: Umsatz gestiegen und mehr verdient
Suche...
eToro entdecken

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

112.06
CHF
-1.73
CHF
-1.52 %
17:29:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 20:42:51

VINCI Neutral

VINCI
112.06 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Analystin Elodie Rall nannte den freien Barmittelfluss (FCF) des Infrastrukturkonzerns "sehr stark" und hob zudem das etwas über den Erwartungen liegende operative Ergebnis hervor. Auch die Aussagen zur FCF-Entwicklung in diesem Jahr seien ermutigend und die vorgeschlagene Dividende höher als erwartet, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
133.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
122.30 € 		Abst. Kursziel*:
8.75%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
125.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.93%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten