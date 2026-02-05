VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Analystin Elodie Rall nannte den freien Barmittelfluss (FCF) des Infrastrukturkonzerns "sehr stark" und hob zudem das etwas über den Erwartungen liegende operative Ergebnis hervor. Auch die Aussagen zur FCF-Entwicklung in diesem Jahr seien ermutigend und die vorgeschlagene Dividende höher als erwartet, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
133.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
122.30 €
|
Abst. Kursziel*:
8.75%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
125.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.93%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
