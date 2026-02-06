Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zukunftsprodukte 06.02.2026 03:45:48

Tesla-Aktie im Blick: Musk mahnt Geduld bei Cybercab und Optimus an

Tesla-Aktie im Blick: Musk mahnt Geduld bei Cybercab und Optimus an

Tesla-CEO Musk dämpft die Erwartungen an die Zukunftsprodukte seines Unternehmens. Bei Robotaxi und humanoiden Robotern sei mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten zu rechnen.

Elon Musk warnt vor quälend langsamem Produktionsstart bei Cybercab und Optimus
• Volumenproduktion des Cybercab soll im April 2026 in Texas beginnen
• Robotaxi als Zweisitzer ohne Lenkrad und Pedale konzipiert

Komplexität bremst Hochlauf

In einem Beitrag auf der Plattform X vom 21. Januar 2026 reagierte Musk auf einen Post zur bevorstehenden Cybercab-Produktion. Darin warnte er, die Produktionsgeschwindigkeit sei umgekehrt proportional zur Anzahl neuer Teile und Fertigungsschritte. Bei Cybercab und Optimus sei nahezu alles neu, weshalb die frühe Produktionsrate zunächst quälend langsam sein werde. Langfristig werde sie jedoch "wahnsinnig schnell".

Wie Musk auf Teslas Hauptversammlung am 6. November 2025 ankündigte, plane Tesla den Beginn der Volumenproduktion des Cybercab für April 2026 in der texanischen Gigafactory. Das Fahrzeug ist als Zweisitzer ohne manuelle Bedienelemente konzipiert. Es verfügt weder über ein Lenkrad noch über Pedale und soll vollständig autonom operieren. Musk erklärte, die Produktionslinien sollten nach vollständiger Hochfahrt ein Fahrzeug alle zehn Sekunden fertigen können. Als Jahresziel nannte er zwei Millionen Einheiten.

Parallelen zur "Production Hell"

Tesla kennt derartige Anlaufschwierigkeiten bereits aus der Vergangenheit. Beim Hochlauf des Model 3 im Jahr 2017 durchlebte das Unternehmen eine Phase, die Musk selbst als "Production Hell" bezeichnete. Damals schliefen Musk und andere Mitarbeiter auf dem Fabrikboden, um die Massenproduktion des Einstiegsmodells zu bewältigen.

Auch der Cybertruck bereitete dem Hersteller erhebliche Fertigungsprobleme. Das ungewöhnliche Design mit Edelstahlkarosserie erwies sich als äusserst schwierig in der Skalierung. Musk räumte 2023 ein, Tesla habe sich mit dem Cybertruck-Design selbst ein Grab geschaufelt. Das Fahrzeug dient zugleich als Mahnung für allzu ehrgeizige Produktionsziele: Während Musk einst 250'000 Cybertrucks pro Jahr anpeilte, verkaufte Tesla laut Cox Automotive im vergangenen Jahr rund 20'200 Einheiten in den USA.

Robotik als Wachstumshoffnung

Neben dem Cybercab soll auch der humanoide Roboter Optimus gegen Ende 2026 in Produktion gehen, mit einem Ziel von einer Million Einheiten pro Jahr, wie Musk im Q3 Earnings Call am 22. Oktober 2025 ankündigte. Die ersten Produktionslinien werden derzeit installiert. Musk bezeichnete das Projekt als zentralen Bestandteil der langfristigen Strategie des Unternehmens, das den Fahrzeugbereich eines Tages übertreffen könnte.

Die Ausrichtung auf Robotik und autonomes Fahren erfolgt zu einer Zeit, in der Tesla mit rückläufigen Fahrzeugverkäufen kämpft. Laut Unternehmensmitteilung vom 2. Januar 2026 lieferte Tesla im vierten Quartal 2025 rund 418'000 Fahrzeuge aus. Das entspricht einem Rückgang von etwa 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2025 verzeichnete Tesla mit rund 1,64 Millionen Auslieferungen das zweite Jahr in Folge sinkende Absatzzahlen. Konkurrent BYD überholte Tesla mit 2,3 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen erstmals als weltweit grössten Hersteller reiner Batteriefahrzeuge.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Analystencheck: RBC bestätigt Rating nach Quartalszahlen
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Tesla-Chef Elon Musk vereint SpaceX und xAI

Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images,Scott Olson/Getty Images
