Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’863 -1.3%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’811 -3.1%  Bitcoin 49’314 -13.4%  Dollar 0.7776 0.0%  Öl 67.6 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Microsoft951692Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Favoriten im KI-Rennen gegen NVIDIA
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Allreal-Aktie: Immobilienunternehmen kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genf
Enel-Aktie: Umsatz gestiegen und mehr verdient
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

39.97
CHF
-0.45
CHF
-1.11 %
17:30:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 20:41:40

Bayer Overweight

Bayer
41.33 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44.85 € 		Abst. Kursziel*:
11.47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.18%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten