Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
39.97CHF
-0.45CHF
-1.11 %
17:30:01
SWX
05.02.2026 20:41:40
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
44.85 €
Abst. Kursziel*:
11.47%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
46.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.18%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse