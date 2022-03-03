ArcelorMittal 44.60 CHF 2.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Dank höherer Absatzvolumina habe das abegelaufene Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Matt Greene am Donnerstag. Dank politischer Unterstützung seien die Aussichten für 2026 durch die Bank positiv./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.