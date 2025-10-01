Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 12:36:31

Swiss Re

Swiss Re
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
99.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
152.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-35.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
151.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-34.86%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

