Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634.3000 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’241 -0.5%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’102 -1.7%  Bitcoin 75’848 -4.1%  Dollar 0.7942 0.2%  Öl 64.4 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Richemont21048333Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Wie viel Gewinn eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris
Weniger ist oft mehr: Die optimale ETF-Anzahl im Depot
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
eToro entdecken

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

145.55
CHF
-8.25
CHF
-5.36 %
17:37:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 18:18:10

Swiss Re Halten

Swiss Re
146.45 CHF -3.84%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 170 auf 160 Franken gesenkt. Der Rückversicherer habe im Schaden-Unfall-Geschäft stark abgeschnitten, doch die überraschende Gewinnwarnung im Lebensversicherungsgeschäft trübe die Stimmung, schrieb Thorsten Wenzel in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Halten
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
145.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
146.45 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten