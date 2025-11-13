Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
145.55CHF
-8.25CHF
-5.36 %
17:37:09
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 18:18:10
Swiss Re Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 170 auf 160 Franken gesenkt. Der Rückversicherer habe im Schaden-Unfall-Geschäft stark abgeschnitten, doch die überraschende Gewinnwarnung im Lebensversicherungsgeschäft trübe die Stimmung, schrieb Thorsten Wenzel in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Halten
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
145.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
146.45 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
18:21
|Swiss Re steigert Gewinn dank tiefen Grossschäden kräftig (AWP)
|
17:58
|Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|SIX-Handel SLI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI leichter (finanzen.ch)
|
12:30
|Swiss Re steigert Gewinn dank tiefen Grossschäden kräftig (AWP)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)