SMI 13’239 -0.4%  SPI 18’282 -0.4%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’983 0.7%  Euro 0.9054 -0.1%  EStoxx50 5’809 0.4%  Gold 5’099 0.3%  Bitcoin 55’318 0.0%  Dollar 0.7800 -0.2%  Öl 86.0 2.0% 
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

7.51
CHF
0.37
CHF
5.15 %
09:17:40
SWX
06.03.2026 08:27:30

Lufthansa Sector Perform

Lufthansa
7.62 CHF 1.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
8.41 € 		Abst. Kursziel*:
-10.82%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
8.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.84%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

