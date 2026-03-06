Lufthansa 7.62 CHF 1.84% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST



