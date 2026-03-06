Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
351.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
341.22 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.57%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
