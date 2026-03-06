Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'239 -0.4%  SPI 18'282 -0.4%  Dow 47'955 -1.6%  DAX 23'983 0.7%  Euro 0.9054 -0.1%  EStoxx50 5'809 0.4%  Gold 5'099 0.3%  Bitcoin 55'318 0.0%  Dollar 0.7800 -0.2%  Öl 86.0 2.0% 
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

341.80
CHF
-9.70
CHF
-2.76 %
09:17:47
SWX
06.03.2026 07:48:15

Roche Neutral

Roche
341.22 CHF -2.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
351.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
341.22 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.57%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

