NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la;