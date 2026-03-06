Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’097 -1.5%  SPI 18’117 -1.3%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’618 -0.8%  Euro 0.9044 -0.3%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’085 - Bitcoin 54’949 -0.7%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 89.3 5.9% 
Top News
Nestlé-Aktie schwächer: Anwälte sprechen von abnormaler Menge Toxin in Babymilch
So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufempfehlungen KW 10 06.03.2026 12:33:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’728.93 19.27 SGPB7U
Short 14’030.84 13.71 SWKB8U
Short 14’517.00 8.99 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’097.46 06.03.2026 12:50:30
Long 12’639.78 19.56 SHAB3U
Long 12’358.53 13.85 S6EBMU
Long 11’820.77 8.93 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

