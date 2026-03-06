|Kaufempfehlungen KW 10
|
06.03.2026 12:33:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX mit weiteren Verlusten -- Asiens Börsen gehen erholt ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt geht es auch am Freitag nach unten. Am deutschen Aktienmarkt wird eine Erholung erneut abgebrochen. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.