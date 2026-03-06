Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508

2’043.52
CHF
0.89
CHF
0.04 %
09:32:33
BRXC
06.03.2026 08:22:26

AP Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight

A.P. Moeller - Maersk A-S
2043.52 CHF 0.04%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 11000 auf 16000 dänischen Kronen angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Marco Limite hält eine Normalisierung der Sicherheitslage im Roten Meer 2026 für zunehmend unwahrscheinlich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar anlässlich der Nahost-Eskalation schrieb. Dem ursprünglichen Rückkehrplan der dänischen Reederei sei damit wohl zunächst der Boden entzogen worden. Die Frachtraten erwartet Limite 2026 nun leicht über dem Niveau des vierten Quartals 2025 und nicht mehr deutlich darunter. Auf das operative Ergebnis der Dänen habe dies enorm günstigen Einfluss./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16’000.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
2’286.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16’940.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

