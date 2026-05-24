Eine Innovation für verbesserten Investorenschutz

Bis dato handelt es sich bei vielen ETP-Emittenten um Zweckgesellschaften ohne Rating und regulatorische Überwachung. Diese Anbieter sind zudem häufig nur mit den unbedingt nötigen Finanzmitteln ausgestattet. Leonteq verfügt dagegen über ein Eigenkapital von über CHF 800 Millionen und bringt überdies eine langjährige Leistungsbilanz als erfolgreiche Emittentin von Strukturierten Produkten mit. Leonteq ist der erste ETP-Anbieter der Schweiz, welcher durch die FINMA als Wertpapierfirma lizenziert ist und über ein Investmentgrade-Rating der Agentur Fitch verfügt.

Emittentin der neuen Art

ETPs öffnen die Tür zu den unterschiedlichsten Anlageklassen. Strukturell ist ein ETP ein Forderungsrecht in Form einer verbrieften Inhaberschuldverschreibung. Um das Emittentenrisiko zu reduzieren, werden ETPs durch die Hinterlegung eines Pfands besichert. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten haben zusammen mit einem funktionierenden Börsenhandel für ein zunehmendes Angebot gesorgt.

Starke Partnerschaft

Ein weiterer Vorteil von ETP+ liegt in der Art der Besicherung. Hier kooperiert Leonteq mit der SIX Gruppe. Für jedes Produkt wird ein Pfand bei der SIX SIS AG hinterlegt. Die Verwahrstelle sorgt dafür, dass die Investoren im Falle einer Insolvenz der Emittentin Zugriff auf diese Mittel haben. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass das Collateral ausreichend gross ist: Hierfür nimmt die SIX Repo AG eine tägliche Überprüfung und Bewertung der Sicherheiten vor.

Ansprechpartner Manuel Dürr, Head Sales Switzerland

Adresse Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich

Telefon +41 58 800 11 11

E-Mail info@leonteq.com

Website sp.leonteq.com/etp-products

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*Stand 13. Juni 2025