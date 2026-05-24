|Schweizer Jahrbuch ETF & ETP
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24.05.2026 09:40:00
Eine Innovation für verbesserten Investorenschutz
Leonteq macht sich daran, den Exchange Traded Products Markt sowohl strukturell als auch in puncto Basiswertuniversum mit dem Label ETP+ weiterzuentwickeln. Im Kern dieser Innovation steht ein verbesserter Investorenschutz.
Bis dato handelt es sich bei vielen ETP-Emittenten um Zweckgesellschaften ohne Rating und regulatorische Überwachung. Diese Anbieter sind zudem häufig nur mit den unbedingt nötigen Finanzmitteln ausgestattet. Leonteq verfügt dagegen über ein Eigenkapital von über CHF 800 Millionen und bringt überdies eine langjährige Leistungsbilanz als erfolgreiche Emittentin von Strukturierten Produkten mit. Leonteq ist der erste ETP-Anbieter der Schweiz, welcher durch die FINMA als Wertpapierfirma lizenziert ist und über ein Investmentgrade-Rating der Agentur Fitch verfügt.
Emittentin der neuen Art
ETPs öffnen die Tür zu den unterschiedlichsten Anlageklassen. Strukturell ist ein ETP ein Forderungsrecht in Form einer verbrieften Inhaberschuldverschreibung. Um das Emittentenrisiko zu reduzieren, werden ETPs durch die Hinterlegung eines Pfands besichert. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten haben zusammen mit einem funktionierenden Börsenhandel für ein zunehmendes Angebot gesorgt.
Starke Partnerschaft
Ein weiterer Vorteil von ETP+ liegt in der Art der Besicherung. Hier kooperiert Leonteq mit der SIX Gruppe. Für jedes Produkt wird ein Pfand bei der SIX SIS AG hinterlegt. Die Verwahrstelle sorgt dafür, dass die Investoren im Falle einer Insolvenz der Emittentin Zugriff auf diese Mittel haben. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass das Collateral ausreichend gross ist: Hierfür nimmt die SIX Repo AG eine tägliche Überprüfung und Bewertung der Sicherheiten vor.
Ansprechpartner Manuel Dürr, Head Sales Switzerland
Adresse Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich
Telefon +41 58 800 11 11
E-Mail info@leonteq.com
Website sp.leonteq.com/etp-products
Produkte 33*
*Stand 13. Juni 2025
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
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Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schliessen mit Plus - Dow erreicht neuen Rekord -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt beendete den Freitagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Auch bei den US-Indizes ging es vor dem Wochenende nach oben. Die Börsen in Asien verbuchten am Freitag Gewinne.